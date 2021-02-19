وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى سفاجا المركزي «صور»

أجرى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية بمستشفى سفاجا المركزي، اليوم الجمعة، رافقه الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات وفريق من الإدارات الفنية المختلفه بالمديرية للاطمئنان على سير منظومة العمل بالمستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة أقسام «الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى ومحطة مياة الغسيل الكلوى والمعمل والأشعة والقسم الداخلي وقسم العزل والمطبخ والمغسلة وتانك الأكسجين»، للوقوف على سير العمل والتأكد من تواجد الطاقم الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات وأرصدة فصائل الدم ومشتقاته وتم مراجعة تذاكر المرضى ومراجعة أعمال النظافة بالمستشفى.

وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء العمل لأول مرة بقسم الرمد الجديد بمستشفى الغردقة العام حيث تم إجراء 11عملية جراحية للعيون بواسطة فريق طبى من جامعة الأزهر بعد افتتاح غرفة عمليات وعيادة الرمد وتزويدها بأجهزة طبية بتكلفة مليوني جنيه.

وشدد على استمرار إضافة خدمات صحية جديدة بمستشفيات الصحة، حيث تم إجراء عمليات مياه بيضاء مع زرع عدسة وإزالة ورم من الحاجب وإزالة ظفره مع ترقيع الملتحمة ومسح عدسة للمترددين على المستشفى.

وأشار إلى أن العمليات أجريت على يد الفريق الطبى من الأطباء والتمريض فى وجود أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الازهر وذلك بعد إجراء الفحوصات والكشف بعيادة الرمد الجديدة مقدما لجميع فريق العمل علي المجهود المبذول لصالح المرضى.