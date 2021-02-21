تحرير 5 محاضر في حملة تموينية على المخابز البلدية بمدينة سفاجا

شنت إدارة التموين بسفاجا، اليوم الأحد، حملة على المخابز لضبط المخالفين، في إطار المتابعة اليومية للأرصدة والأوزان والمواصفات، برئاسة فوزي دنقي، مدير تموين سفاجا، وتحت إشراف هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا.

وأشارت هدى المغربي، رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر منها 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم توافر الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال التقارير لمديرية التموين بالبحر الأحمر.

وأشارت المغربي إلى استمرار تنفيذ حملات على جميع مخابز المدينة، لضبط جميع المخالفات والتشديد على إنتاج خبز مطابق للمواصفات القانونية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالمراقبة والتفتيش الدائم على جودة إنتاج الخبز.

وفي سياق آخر، أوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أنها كلفت لجنة بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الحكومية، ومتابعة تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن اللجنة تفقدت عدد من المنشآت الخدمية منها مكاتب البريد والأحوال المدنية، ومديرية التضامن الاجتماعي وإدارة التموين، ومديرية الضرائب، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على الالتزام بآداب العطس والسعال، والتشديد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.