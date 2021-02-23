متى يحق للشاب أو الفتاة صرف معاش شهري عن والدهم المتوفى؟.. التضامن تجيب

يحرص الكثير من الآباء على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حتى يتثنى لأولاده صرف معاش شهري في حالة وفاته أو إصابته بالعجز، وإذا توفى الوالد يقوم المستحقين عنه بتقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر بهم شروط الاستحقاق.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الشروط المطلوبة لحصول الشاب أو الفتاة على معاش شهري عن والدهم في حال وفاته وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الشروط المطلوبة لاستحقاق الإبن

- يشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

1- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون يعمل لدى أحد ولا يزاول مهنة، بالإضافة إلى عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2- الحاصلين على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، وإذا كان الإبن عاجز عن الكسب بجب إثبات ذلك بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

الشروط المطلوبة لاستحقاق البنت

- يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

والجدير بالذكر أنه عند إتمام السن القانوني للشاب يحق له صرف منحة مالية تسمي بمنحة القطع، وجاءت الشروط المطلوبة لصرف منحة القطع، كالتالي:

- يتم صرف المنحة مرة واحدة فقط.

- لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

- أن يكون طالب منحة القطع من مستحقي معاش الوالد.

- أن يكون لم يقم بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.