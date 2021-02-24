الجن عاشقها.. حكاية مقتل «علا» على يد دجال حاول اغتصابها وسط أدخنة البخور

أدخنة البخور ملأت الغرفة، صوت قوي يردد عبارات غير مفهومة، يمسك بيديه بعصا ويصرخ: «لازم تطلع قبل ما أحرقك»، يتحسس جسد الطالبة العشرينية ويضع يده على مواضع عفتها، أوهمها بخلع ملابسها حتى يتمكن من إخراج الجن، زاعمًا أنه الشرط الوحيد للجن الذي يسكن جسدها لأنه يعشقها، وخلال تحسس جسدها حاول اغتصابها لكن الفتاة قاومته وصرخت فخشي من الفضيحة فخنقها حتى الموت داخل منزله في قويسنا.

المتهم: الجن خنقها

«الجن خنقها عشان كان بيعشقها» بهذه الكلمات برر دجال المنوفية تفاصيل مقتل الفتاة لأسرتها عندما اتصل بأسرتها وأخبرها أنه فشل في استخراج الجن منها وعندما حاصره وطلب منه الخروج من إصبع قدمها رفض وخنقها وغادر جسدها لأنه كان عاشقًا لها، تلك المقولة أعاد الدجال ذكرها أمام فريق البحث الجنائي الذي رفضها، وبتضييق الخناق عليه اعترف بتفاصيل جريمته وأنه كان ينتوي معاشرة الفتاة وسط أدخنة البخور لكنها قاومته وظلت تصرخ فقتلها خنقًا.

تفاصيل الجلسة الأخيرة

وأضاف المتهم أمام المباحث، أن الفتاة كانت تحضر إليه منذ عدة أسابيع لمتابعة جلسات علاجها بعد معاناتها من حالة نفسية سيئة وأنه أخبر أسرتها أنها تعاني من مس شيطاني وعلاجها سوف يتطلب عدة جلسات وأنها كانت تحضر إليه بصحبة والدتها وفي المرة الأخيرة حضرت بمفردها فخطط لاغتصابها لكنه فشل بسبب يقظة الفتاة وحرصها الشديد منه وعدم استسلامها له.

حيلة الدجال فشلت في الاغتصاب فقتل الفتاة

أفادت تحريات المباحث بأن المتهم ذاع صيته بين أهالي قرية الفتاة التي كانت تعاني من حالة اكتئاب، فاصطحبتها أسرتها وذهبت بها إلى الدجال الذي زعم أنه سوف تتعافى خلال عدة جلسات لأن جسدها مسكون بالجن، وبينت التحريات أن المتهم يعمل سائقا ويبلغ من العمر 44 عاما، وأنه حظى بشهرة واسعة في المنطقة، بقدرته على معالجة المس الشيطاني، وأن المجني عليها، كانت تتردد على المتهم بمعرفة أسرتها من أجل العلاج من مشاكل نفسية، وأخبرهم بأنها تحتاج لعدة جلسات، حيث أوهمهم بأنها «فيه جن بيعشقها ومش عايز يغادر جسدها»، وأنه يحتاج إلى عدة جلسات حتى يتمكن من إخراج الجن.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليهم لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.