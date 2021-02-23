نائب رئيس «البنك الأهلي»: نسعى لإنشاء 50 فرعا جديدا كل عام

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن فكرة الفروع المميكنة، جاءت لتواكب التطور الرقمي، موضحا أن لديهم 16 مليون عميل حاليا، مشيرا إلى أنهم لديهم 448 فرعا، و22 فرعا إلكترونيا، وستصل الفروع الإلكترونية هذا العام إلى 25، موضحا أن 50 فرعا في كل عام، مشددا على أنهم لم يغطوا كل الاحتياجات على مستوى 28 محافظة، لأنه من غير المنطقي أن يضطر المواطن للسير حوالي 30 كيلومترا من أجل صرف الراتب أو المعاش، موضحا أنهم لديهم حاليا 5 آلاف ماكينة، وتم عمل مناقصة لشراء 3 آلاف أخرى.

وأضاف «أبوالفتوح»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن البنك يعتبر أحد أقدم بنوك العالم، وأقدم بنك في مصر، موضحا أن البنك موجود منذ 123 عاما، وكان له فروع في السودان، وكان يصدر الجنية في إثيوبيا، وساهم في إنشاء بنوك أخرى، وله خبرات وتاريخ من النجاح منذ أول يوم، وهو أول بنك يدخل الـ«ATM»، وأيضا أدخل الكروت الذكية.

وتابع نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك كان في السنوات الأخيرة يحتاج إلى التغيير ورؤية جديدة، وبدأت مسيرة الإصلاح في عام 2008، وكانت المحفظة المالية به حوالي 350 مليار جنيه، وأرباحه حوالي 300 مليون جنيه، وهي لا تمثل رقما حقيقيا نظرا للكثير من المشاكل التي يمر بها البنك.

ولفت إلى أنهم بدأوا في تطبيق بعض الحلول لهذه المشاكل، موضحا أنهم يدربون الموظفين ثلاثة أو أربعة مرات سنويا، وهناك ميزانية قدرها 70 مليون جنيه لتدريب الموظفين، مشيرا إلى أنهم يعقدون امتحانات وتدريب وتأهيل ودورات تدريبية داخلية وخارجية لمديري الفروع، مشددا على أن كل الفروع أصبحت على مستوى جيد، والفرع الرئيس يعتبر مثل المتحف.