يصل لنصف مليون.. تفاصيل القرض الذهبي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي

يسعى العديد من الأشخاص للحصول على قروض من البنوك لعدة أسباب منها إقامة مشاريع أو الوفاء بالتزامات معينة أو شراء أشياء ضرورية كشقة أو سيارة، ويقدم البنك الأهلي قروضا مختلفة لعملائه، كما يقدم لأصحاب المعاشات أيضا.

ويقدم البنك الأهلي قرضا لأصحاب المعاش يطلق عليه «القرض الذهبي»، باعتبارهم شريحة لا يستهان بها من المجتمع، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط عليهم، حيث يمكن أن تصل قيمة القرض إلى 500 ألف جنيه، وتصل مدة السداد لـ10 سنوات.

وفي السطور التالية نعرض أبرز التفاصيل عن قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي:

قرض المعاش من البنك الأهلي

للحصول على قرض المعاش عليك التوجه إلى البنك الأهلي، للحصول على المعلومات والمستندات والأوراق المطلوبة، وتصل قيمته إلى 500 ألف جنيه، ومدته إلى 10 سنوات.

ميزات الحصول على قرض المعاش

يمنحك قرض المعاش تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

يمكن الحصول على قرض المعاش دون ضامن.

دون مصاريف استعلام ائتماني.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

يجب ألا يزيد عمر العميل على 65 عاما عند تسديد آخر قسط في القرض.

يجب أن يتعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.

كما يجب الحصول على المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدما بحد أدنى 250 جنيها، حال سداد التمويل على 7 سنوات، وتكون بنسبة 3% بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات.

وفي حال التأخير عن سداد أقساط البنك في موعدها، يجري فرض غرامة تأخير سداد القسط بالإضافة إلى 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.