وسط أجواء شديدة البرودة.. دفن 9 جثث لضحايا مركب بحيرة مريوط (فيديو)

وسط أجواء شديدة البرودة، وتحت جنح الظلام مساء اليوم الثلاثاء، احتشد المئات من أهالي قرية «الهوارية»، التابعة لمدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، للمشاركة في جنازة ودفن جثامين 9 ضحايا من ركاب القارب الغارق في بحيرة مريوط، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين.

وقام الأهالي بأداء صلاة الجنازة على جثامين الضحايا، بعد استلامهم من مشرحة مستشفى العامرية، بعد تصريح النيابة العامة بدفن جثث 9 ضحايا تم انتشالهم من المياه، منذ غرق القارب مساء أمس الاثنين، بينما مازال حوالي 5 آخرين في عداد المفقودين.

ويعيش أهالي الضحايا في حالة قاسية، حيث يقعون ما بين انتظار خروج باقي الجثامين، وبين انتظار لحظة دفن جثث الضحايا التي تم انتشالها من مياه البحيرة، والتي تم نقلها إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، وما بين المصابين المتواجدين في مستشفى العامرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، في تصريحات سابقة، أن حصيلة ضحايا المركب الغارق ببحيرة مريوط بلغت، حتى مساء الثلاثاء، 9 جثث و5 مصابين و2 ناجين، لافتاً إلى تواجده مع الأهالي بمنطقة «الجراري»، قرب مدينة برج العرب، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة انتشال الجثث ونقل المصابين للمستشفيات.

وتواصل عمليات الإنقاذ البحث عن المفقودين مازالت جارية، لافتاً إلى أنه عقب وقوع الحادث،حيث وجود عدد 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لعلاج المصابين، و4 سيارات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال.