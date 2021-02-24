صناع الخير: تنمية الريف المصري قرار تاريخي لم يحدث منذ عهد محمد علي

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف المسؤولين لتنمية 1000 قرية، هي الأكثر فقرا في مصر بقيمة 13 مليار جنيه في عام 2019، وتم وضع الخطط، وبالفعل تم تنمية أكثر من 300 قرية، ولكن مع بداية العام الجاري، أطلق الرئيس مبادرة تنمية الريف المصري بشكل كامل، بإجمالي 4000 قرية من خلال ميزانية وصلت إلى 500 مليار جنيه، بمشاركة 20 وزارة و23 جمعية أهلية بالتنسيق مع مؤسسات «حياة كريمة» والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

قرار تاريخي

وأضاف «زمزم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن قرار تنمية الريف قرار تاريخي لم يحدث منذ عهد حاكم مصر محمد علي، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي توضح ضرورة الاستعانة بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لخدمة مبادرة «حياة كريمة» من خلال توفير بيانات عن دخول الأسرة وعدد المنشآت الحكومية في كل قرية، لافتا إلى وجود فائض في بعض القرى فيما يخص الوحدات الصحية.

سنعمل على الارتقاء بالوحدات الصحية بالقرى المختلفة

وأشار رئيس مجلس أمناء صناع الخير، إلى أن هناك نية للارتقاء بالوحدات الصحية في القرى من أجل الدخول ضمن التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقه في مصر خلال 10 سنوات.

سنرفع كفاءة المؤسسات الحكومية في القرى المصرية

وتابع «زمزم»: سنرفع كفاءة المؤسسات الحكومية في القرى مع توطين الحرف والأعمال الخاصة بالبنية التحتية، من خلال مشاركة أهالي القرى وهذا سيعمل على زيادة فرص العمل.