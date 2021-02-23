استكمال إعفاء مستأجري محال «الفسطاط» من الإيجارات بنسبة 65% بسبب كورونا

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به، لاسيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بالموافقة على استكمال إعفاء مستأجري محال سوق الفسطاط السياحي بمصر القديمة بنسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

ومن جانبه، أوضح السيد سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، أن هذا القرار جاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة، في إطار التماس مقدم من غرفة صناعة الحرف اليدوية ومستأجري هذه المحلات، لافتا إلى أنه تمت دعوة مجلس أمناء سوق الفسطاط السياحي، للانعقاد لمناقشة هذا الطلب، حيث تمت الموافقة على استكمال إعفاء هؤلاء المستأجرين بنسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

وأضاف أنه سبق، وأن تم إعفاء هؤلاء المستأجرين التام لمدة شهر من 20 مارس 2020 حتى 20 إبريل 2020، ثم تم إعفائهم من نسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى شهر أغسطس 2020.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت أيضا بمد إعفاء مستأجري محال المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر، بدأت من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

وكان مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، قد قرر إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية فبراير 2021 لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.