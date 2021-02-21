بعد الغردقة.. وزير السياحة والآثار في جولة تفقدية بمرسى علم

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمدينة مرسى علم، حيث بدأ جولته بها صباح اليوم، بتفقد عدد من المنشآت الفندقية، كما تفقد أحد محطات تحلية المياه الموجودة بالمدينة.

وتأتي هذه الجولة، استكمالا للجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير بالمحافظات السياحية الساحلية، لمتابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، والتعرف على مشكلات القطاع السياحي بها، والمقترحات لدفع الحركة السياحية بها.

وخلال الجولة، استمع الدكتور خالد العناني لمشكلات وآراء أصحاب هذه المنشآت الفندقية ومقترحاتهم، لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

وأثناء جولته، التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين من التشيك وسويسرا وبولندا، الذين أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالاجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية التي لمسوها على أرض الواقع، التي يتم تطبيقها في مطار مرسى علم الدولي والفنادق التي يقيمون بها.

وأعرب أحد السائحين السويسريين عن استمتاعه بزيارة مدينة مرسى علم وبما تتمتع به من جو دافئ وشواطئ مشمسية ومناظر طبيعية خلابة ومياة صافية مما جعله يمد فترة اجازته أسبوعا اضافيا بعدما كانت اسبوعين فقط.

واشارت إحدى السائحات التشيك الي ان استمتاعها بالهدوء الذي تتميز به المدينة وبجوها الدافئ جعلها تقرر مد فترة اقامتها بالمدينة لمدة شهرين والقيام بمهام عملها من مدينة مرسى علم عبر شبكة الانترنت حيث انها تعمل في براغ من المنزل، في ظل سياسة الاغلاق المتبعة في بلدها.

وأكد أحد السائحين البولنديين الي أن مصر تعد من أفضل الدول التي قام بزيارتها لقضاء اجازته بها، معربا عن رغبته في قضاء باقي حياته بمرسي علم.