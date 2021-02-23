الترجي يعقد مهمة الزمالك بتعادل مثير مع مولودية الجزائر

تعادل فريقا الترجي التونسي ومولودية الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي أقيمت بالجزائر. وسجّل هدف مولودية الجزائر بلال بن صاها في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل الترجي عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة أهدر طه ياسين الخنيسي فرصة هدف بطريقة غريبة، كادت تقود الترجي للفوز إلا أنه أهدر الفرصة وخرجت للركنية.

وشهد الشوط الثاني من عمر المباراة إثارة ومتعة بين الفريقين، وكاد أن يخطف الترجي الـ3 نقاط إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأ عبد القادر عمران المدير الفني لفريق مولودية الجزائر اللقاء بالتشكيل التالي:

عبد القادر صالحي، نبيل لعمارة، نبيل سعدو، معاذ حداد، عبد الرحمن حشود، شمس الدين حراق، دياموندي، ميلود ربيعي، عبد النور بلخير، سامي فريوي، بلال بن ساحة.

فاروق بن مصطفى، حمدي النقاز، إلياس الشتي، عبد القادر بدران، محمد علي اليعقوبي، فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، عبد الرؤوف بن غيث، ويليام توغي، عبد الباسط خالد، أنيس البدري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الترجي للنقطة الرابعة في المركز الأول، فيما ارتفع رصيد مولودية الجزائر للنقطة الثانية في المركز الثاني، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين ولكن يتفوق مولودية الجزائر بفارق الأهداف، فيما يتواجد تونجيت في المركز الأخير برصيد نقطة.