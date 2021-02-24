«إسراء» تتحدى إعاقتها وتشارك بمعرض بازار السعادة وتتفوق في كرة السلة

تحدت «إسراء»، البالغة 25 عاما، والمصابة بشلل دماغي من الدرجة الثالثة، الإعاقة وشاركت في معرض بازار السعادة، بالأشغال اليدوية من صنعها وتعرضها للزبائن بابتسامة طفولية، بالإضافة إلى تفوقها فى المسرح والغناء وتقف معها والدتها عزة الشيخ وعيناها تحضن إسراء وتدعمها.

وتقول والدة إسراء: «اختبار ابنتي كان صعبا، حيث إنها ولدت بإعاقة ذهنية وهي شلل دماغي من الدرجة الثالثة وتضيف لم أدرك مرض ابنتي إلا عندما أصبح عمرها 8 أشهر».

وأشارت إلى أنها «طرقت أبواب الأطباء لعلاجها ولكن دون فائدة، لدرجة أن أحد الأطباء كتب لابنتي علاجا عبارة عن (منوّم) حتى لا أتحمل أعباء تربيتها مع أبنائى الثلاثة ياسمين خريجة كلية التجارة ومحمد الطالب بالمرحلة الإعدادية وإسراء التي بلغ عمرها 25 عاما».

وتؤكد: «رفضت ذلك وقررت التغلب على المحنة وعدم اليأس وبدأت فى القراءة والاطلاع على حالتها على الإنترنت حتى نجحت في التعامل معها فهي ابنتى ولا بد أن أتقبل الأمر الواقع وأتعايش معه، وكان الأمر صعبا للغاية في بدايته إلا أنه أصبح معتادا بالنسبة لي، فنموها العقلي لا يتناسب مع عمرها».

وتحكى «التحقت إسراء بمدرسة الفكرية، وتعلمت ابنتى فن الخرز والمشغولات اليدوية وأبدعت فيها وشاركت فى معرض بازار السعادة وعدد من المعارضة اليدوية كما أنها في عام 2019، سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة وحصلت على المركز الثاني ثم المركز الأول فى بطولة كرة السلة، كما حصلت على المركز الأول في المسرح والغناء على مستوى الجمهورية بمسرحية لفريق التحدي».

وأوضحت الأم أنها حرصت على الاهتمام بتنمية الجانب الديني حتى ليقويها الله ويعينها على تلك المحنة، واستطاعت إسراء حفظ جزء عم من القرآن الكريم ولكنها واجهت تحديا آخر وهو ضعف بصرها، وحدث لها ضمور في شبكية إحدى عينيها، ولكن مع ذلك لم تيأس أبدا من رحمة الله، وكان عندها أمل دائما بأن الله يقف معها ولن يخذلها أبدا، قائلة: «أدعو الله أن يبارك لى فى عمرى من إجل إسراء لتلبية احتياجاتها فليس لها أحد سواى».