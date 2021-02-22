«الغضبان» يهدي وزيرة التضامن الاجتماعي درع بورسعيد

كرّم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لجهودها وجهود الجمعيات الأهلية في محافظة بورسعيد، مشيرا إلي أن ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لم يحدث منذ 50 عامًا.

وأوضح الغضبان، خلال زيارة الوزيرة للمحافظة، اليوم، أن محافظة بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات في عام 2018، مشيرا إلي أن الجمعيات الاهلية لعبت دورا كبيرا في تغيير السلوك العشوائي لبعض المناطق العشوائية وتحويله لسلوك نمطي، كما كان له أثر ايجابي علي المواطنين والأسر.

ومن جانبها وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بورسعيد، وأبدت سعادتها للتعاون مع المحافظين من أجل تحقيق النجاح والانجاز، وأضافت أن الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعي، موجهة الشكر للجمعيات الأهلية في بورسعيد علي جهودها في المحافظة.

وأوضحت القباج أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 التي صدرت مؤخرا تحمل آمال وطموحات عديدة للجمعيات الأهلية التي عليها أن تبرز الإنجازات والحقوق التي تكفلها الدولة لكل فئات المجتمع، مطالبة الجمعيات الأهلية بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه المحافظة.

وأشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي ترفع شعارا «الانتقال إلى الإنتاج»، خلال الفقترة المقبلة، مشددة علي أن الدعم النقدي يساعد الاسر، ولكن العمل والإنتاج سيؤدي إلى استقرار الأسر.