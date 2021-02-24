خبير: واتساب يسعى لتضمين الدفع الإلكتروني داخل التطبيق

قال حسن حامد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك تعديلات حدثت في وقت سابق في تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، تسمح له بالوصول إلى الصور وغيرها، والتعديلات الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا ستتضمن إمكانية للدفع الإلكتروني دون الاضطرار إلى الذهاب لتطبيق خارجي، وتم تعديل الشروط.

ماذا لو رفض المستخدم الشروط؟

وأضاف «حامد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه في 15 مايو المقبل إذا لم توافق على الشروط سيكون غير فعال، ولن تستطيع فتح الرسائل رغم أنك سوف تتسلمها، ولم يفصحوا حتى الآن عن طريقة تنفيذ ذلك الأمر.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، إن ما يقال عن إزالة حساب من يرفض التعديلات الجديدة أمر غير قاطع حتى الآن، موضحا أنه لا يوجد مصدر مؤكد يقول ذلك، ولا يوجد أي شيء واضح.

استثمارات بالمليارات

وأكد: «ده بيزنس بمليارات ولو تمكنوا من تفعيل إمكانية الدفع الإلكتروني فإن هذا سيدخل لهم مليارات الدولارات فورا، ومن المتوقع أن يهاجر البعض تطبيق الواتساب، وهي بدأت بالفعل، وسوف تستمر، موضحا أن هناك ذكاء اصطناعي».

وردا على سؤال من مقدم البرنامج، حول استخدام «حامد» للتطبيق بعد التعديلات الجديدة قال: «هخليه وأوافق على الشروط، لأن هذا النظام موجود في إيميل جوجل من فترة كبير».

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب للتراسل الفوري أعلن مؤخرا عن عدد من التغييرات في التطبيق، واتهمه البعض بأن هذه التعديلات تعتبر تعديا على الخصوصية، ما أدى إلى غضب العديد من المستخدمين، ولكن واتساب لم يتراجع عن هذه التعديلات.

وبحث العديد من المستخدمين في الفترة الأخيرة على تطبيقات أخرى للتراسل الفوري والهجرة من واتساب، ومنها تليجرام، وسيجنال، وغيرها من التطبيقات المتاحة.