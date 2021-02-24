عاجل.. فرح يتحول إلى مأتم.. مصرع 6 وإصابة 13 إثر حادث تصادم في زفة بسيوة

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق «المراقي - بهى الدين» بسيوة، فى زفة فرح بسيوة ما حول الفرح إلى مأتم.

وقال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الجثث نقلتها الإسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سيوة المركزى، وجارى تحويل 8 من المصابين إلى مستشفى مطروح العام.

وأضاف أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح زار مستشفى سيوة المركزى، للاطمئنان على المصابين، ومتابعة الحادث، مقدما المواساة لأهالي المصابين والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الطبية وتحويل الحالات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص فريق طبى بقسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام لاستقبال المصابين فى الحادث بمستشفى مطروح العام، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم والفحوصات الطبية والأشعة، وجميع الخدمات الطبية التى يحتاجونها.