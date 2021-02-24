سفير اليابان بالقاهرة عن تسلق النخيل: كنت أقرب للمزارعين المصريين

تحدث سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، عن تجربته بزيارة أحدى مزارع الفاكهة بالنوبارية في محافظة البحيرة، وتسلق النخل بمساعدة بعض الأفراد، حيث ذكر أن ذلك كان ضمن استعدادته الجادة لتنشيط التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين البلدين، « زرت مزرعة برتقال ورأيات أشجار النخيل وشبابًا مصريين يتسلقونها بمهارة للحصول على التمر».

وأضاف «ماساكي»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، أنه يعتقد دائمًا أنه من الأفضل 100 مرةى أن يفعل الشيء بنفسه ولا يرى فقط الآخرين يفعلوه، لذلك أراد وقرر تسلق النخيل بنفسه، ولخوف المحيطين به على سلامته نهاه البعض من حوله أن يفعل ذلك، « لكني حاولت وكان الأمر ممتعًا جدًا».

وتابع: « كنت وقتها حافي القدمين وكانت قدماي تؤلماني، لكني استطعت أن أفهم كيف اتسلق واتحسس جذع النخل وألمس وأشم التمر طازحًا، وشعرت أنني أقرب للمزارعين المصريين الذين كانوا يفعلون ذلك».

وواصل: «لاحقًا سمعت أن هناك فيلم سينمائي مصريًا شهيرًا في ثمانينات القرن الماضي يتحدث عن ظاهرة تسلق النخيل واسمه (طالع النخل) لم أرى هذا الفيلم بعد لكن بالتأكيد إذا نصحتني بذلك سأحاول مشاهدته»، فيما وعده الإعلامي عمرو خليل بإرسال نسخة من الفيلم لمشاهدته.