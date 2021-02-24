عاجل.. أسماء الضحايا الـ19 في حادث تصادم سيوة «صور»

تنشر «الوطن» أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين في واحة سيوة من الوفيات والمصابين الـ19.

وأسماء المصابين الـ13 وحالتهم الصحية، وهم، محمد خميس موسى 10 أعوام، تعرض لإصابة دماغية شديدة، وهاجر خلف موسى 18 عاما، وتعانى من كسر بالذراع اليمنى مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وخديجة إبراهيم موسى 25 عاما، مصابة بكسر بعظام اليد اليمنى، وجروح شديدة بالوجه، وجمال عبدالناصر فرج 3 أعوام، إصابة بجانب العين، وقطع بأوتار اليد اليمنى، ومحمد عبدالغنى إبراهيم موسى، 4 أعوام، جرح قطعى بالرأس وجرح بالقدم، ونجاح سعيد زاعم 28 عاما، مصابة بكدمات بالجسم، وعيسى صالح عيسى 3 أعوام ويعانى من جرح قطعى بالرأس، وأشرف إبراهيم موسى، 18 عاما، مصاب بكدمات بالجسم، وعبدالناصر نور إبراهيم 4 شهور، مصاب بكدمة بالرأس ويعانى من أنيميا حادة، وشمعه إبراهيم موسى، 29 عاما، مصابة بكدمة شديدة بالجسم، وجميلة نور إبراهيم سنه واحدة، مصابة بكدمة بالرأس والقدم، ورغد عبدالناصر فرج، 5 أعوام، وتعانى بجرح بالرأس، ونورهان عبالغنى إبراهيم 9 أعوام، ومصابة بكدمة شديدة بالقدم، ووضعت تحت الملاحظة.

وأسماء المتوفين الستة، وهم صالح عيسى ياسين، 24 عاما، مصاب بكدمة شديدة وكسر بالرأس، جثة هامدة، وراضية خميس موسى 22 عاما كدمة شديدة بالجمجمة اليمنى، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، جثة هامدة، وموسى إبراهيم موسى 18 عاما، كدمة شديدة وكسر بعظام الجمجمة، جثة هامدة، وإبراهيم عبدالغنى إبراهيم سنة ونصف، كدمة شديدة وكسر بعظام الجمجمة، جثة هامدة، وياسمين خميس موسى، 4 أعوام، كدمة شديدة وكسر بعظام الجمجمة، جثة هامدة، وموسى خميس موسى، 14 سنة، جرح بفروة الرأس وكدمة شديدة بالرأس.

كانت واحة سيوة شهدت مساء الثلاثاء وقوع حادث تصادم سياراتين، ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال مشاركة إحدى السيارات الميكروباص فى زفة فرح بطريق «المراقى - بهى الدين» بسيوة لتصطدم بسيارة أخرى مواجهة، وانتقل محافظ مطروح لمستشفى سيوة لمتابعة الحادث.