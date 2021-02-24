قائد فريق إنقاذ ضحايا مركب الإسكندرية: الطقس عطلنا وهنكمل فجر الخميس

كشف إيهاب المالحي، قائد فريق إنقاذ «غواصين الخير»، آخر تطورات واقعة المركب الغارق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، وعلى متنه 20 شخصاً، مساء الاثنين، وأسفر عن غرق 14 شخصًا، لافتًا أن البحث عن الجثامين داخل المياة توقف بأمر من المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، الذي أسفرعن سقوط أمطار وظهور البرق والرعد.

وقال «المالحي» لـ«الوطن»، إن فرق الإنقاذ حتى الآن تمكنت من انتشال 9 جثث من المياة، فيما تستمر أعمال البحث عن 5 جثامين آخرين مازالوا مفقودين، ولكن أعمال البحث حاليًا متوقفة حفاظا على حياة الغواصين خوفًا من التقلبات الجوية وتأثيرها على حركة المياة.

وأضاف المالحي، أن عملية الإنقاذ استمرت بالأمس منذ الصباح الباكر وحتى حلول المساء، وتم إنقاذ عدد 6 أفراد على قيد الحياة، عن طريق فريق غواصين الخير بالإضافة إلى 5 فرق إنقاذ نهري آخرين.

كما أشار قائد فريق الإنقاذ، إلى أن الغواصين تم تزويدهم بعدد 6 زودياك، وأنهم قاموا بمجموعة غطسات استكشافية إلا أنه من الطبيعي أن تأخذ الجثامين وقتًا في الظهور على سطح المياة بسبب طبيعة المياة في فصل الشتاء التي تختلف عن الصيف، وتعيق طفو الجثمان على سطح المياة.

وعن سبب غرق المركب، أوضح أن حمولة المركب لا تتعدى 5 أشخاص، ولكن متنها كان يحمل 20 شخصُا، مؤكدا أن الحمولة الزائدة هي السبب في وقوع حادثة الغرق، حيث تسببت في حدوث كسر بها أدى إلى غرقها فورًا.

وتابع: «إن شاء الله الجثامين المفقودة هتخرج اليومين الجايين.. وإحنا موجودين عشان نريح قلوب الأهالي ومش هنمشي غير لما نلاقي كل اللي غرق».

أهالي الضحايا يتسلمون الجثامين ويؤدون صلاة الجنازة

وأدى أهالى الضحايا في مدينة الإسكندرية، صلاة الجنازة على الجثامين بعد انتشالها وتم دفنهم في مقابر العائلة، عقب تصريح النيابة العامة بدفن الجثث، وتسليمها إلى ذويهم، من مشرحة مستشفى العامرية غرب الإسكندرية.

وتسلم أهالي ضحايا المركب جثامين الضحايا من ذويهم، عقب انتشالهم منذ غرق المركب مساء الاثنين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين لم يتم العثور عليهم حتى الآن.