الطقس السيئ ينعش مبيعات 3 سلع.. أبرزها «الكوارع»

أنعش إعلان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، في انتعاشة بمبيعات التسالي والكوارع والعدس، وذلك بنسبة تفوق 40% مقارنة بالأيام العادية، وفقا لعدد من تجار الغرف التجارية.

صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى في الغرف التجارية، قال إنّ الطقس السيئ يرفع حجم مبيعات التسالي، خاصة الفول السوداني والمقرمشات واللب، مستبعدا تأثر الأسعار بزيادة الطلب.

وأوضح العبد، لـ«الوطن»، أنّ كيلو اللب السوري يباع بـ48 جنيها، والمقرمشات من 70 حتى 100 جنيه، واللب الأبيض بـ112 جنيها، والسوداني بـ56 جنيها، والحمص بـ48 جنيها.

بدوره، قال محمد شرف، رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، إنّ مبيعات الكوارع شهدت زيادة كبيرة مقارنة بباقي أصناف اللحوم، لما لها من فوائد كبيرة.

وبيّن شرف، لـ«الوطن»، أنّ الكوارع تباع بالواحدة، بأسعار تتراوح بين 80 و120 جنيها، فيما تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 لـ130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110 لـ125 جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120 لـ140 جنيها للكيلو، والسجق البلدي بين 110 لـ140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدي بين 110 لـ140 جنيها للكيلو، ولحم الضأن بين 120 لـ140 جنيها، واللحم الجملي 90 لـ100 جنيه للكيلو.

وقال مروان أبوالليل، عضو شعبة الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية، إنّ مبيعات العدس شهدت انتعاشة كبيرة الأيام الماضي، مقارنة بباقي المحاصيل، وذلك من جانب المطاعم والمواطنين، موضحا أنّ أسعار العدس شهدت ارتفاعا بسبب الإقبال وشنط رمضان وموسم الشتاء.

وأشار أبوالليل، لـ«الوطن»، إلى أنّ عبوة العدس الأصفر تباع في السوبر ماركت عبوة زنة 500 جرام، بين 15 إلى 18.5 جنيه، بينما سعر عبوة العدس الأصفر 400 جرام تتراوح بين 13.5 إلى 15 جنيها، حسب سعر المنتج، والعبوة الأقل 350 جراما تتراوح بين 12 إلى 15 جنيهًا.