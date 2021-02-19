تخفيضات تصل لـ30%.. الغرف التجارية تستعد لإقامة الشوادر الرمضانية بالمحافظات

بدأت الغرف التجارية بالمحافظات استعداداتها لشهر رمضان بإرسال عدة خطابات للمحافظين تطالب فيها بتخصيص أراضٍ لإقامة شوادر للسلع الرمضانية دون هامش ربح، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وقال عمرو أبو العيون، رئيس غرفة أسيوط، إنه أرسل طلبًا للمحافظة يطالب فيه بتخصيص أراضٍ لإقامة شوادر خاصة بالسلع الرمضانية لتجار الغرف التجارية، تزامنًا مع المنافذ الحكومية داخل المدن والقرى لبيع السلع الرمضانية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، لاستفادة المواطن بشكل كبير، مدعومًا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة التجار والمواطنين.

وأوضح حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن الأسعار التي سيتم عرضها هي أسعار تقارب سعر التكلفة، متوقعًا أن التجار بالغرفة سيسعون إلى حصول المواطن على أكبر نسبة من الخصومات على أسعار السلع، استعدادًا لشهر رمضان، لافتًا إلى أن جميع المحافظات تتأهب في مثل هذه الأيام إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسعار، والتنسيق مع المحافظة بتحديد المنافذ للقرى الأكثر احتياجًا.

ونوه «عبد الغفار» إلى أن الغرفة تسعى إلى دعم هذه المعارض بما يحقق في النهاية استفادة المواطن خاصة البسيط، لأن السلع سيتم عرضها بأسعار تقارب أسعار التكلفة، وأنه في مثل هذه الأيام يزداد دور التجار الاجتماعي تجاه مواطنيهم، ما يعني أن الأمور ستكون أكثر استقرارًا فيما يتعلق بالسوق، خاصة في ظل وجود آليات حكومية تؤدي إلى ضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض من السلع المختلفة.

ومن جهته قال عمرو حامد رئيس الشعبة: إنه في غضون أيام قليلة سترفع الشعبة مذكرة وافية تتضمن بعض المناطق التي يمكن إقامة معارض للسلع بها، وسيتم مراعاة توزيعها الجغرافي والمناطق الأكثر احتياجًا والشعبية الأولى بالمساندة.

وأكد أنه يسعى لأن يحقق المواطن أكبر استفادة من هذه المعارض بتقديم أسعار خاصة له، متوقعًا أن تتراوح التخفيضات على أسعار السلع «ما بين 15 إلى 30%»، لافتًا إلى أن الشعبة تسعى لحصول المواطن على أكبر نسبة من الخصومات على أسعار السلع استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.