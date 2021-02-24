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ظهر اليوم.. التعليم تعلن عن النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة

كتب:

أحمد حامد دياب
07:35 ص | الأربعاء 24 فبراير 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعلن ظهر اليوم وزارة التربية والتعليم عن النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي بعدد ٣ نماذج لكل صف دراسي وذلك حسبما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح شوقي أن الوزارة ستعلن هذه النماذج لكى يتعرف الطلاب على شكل ونوعية الاسئلة في هذا النوع من الامتحانات.

وشدد شوقي على أن كل ما تم تداوله قبل هذا ما هو الا نسخ غير مكتملة وغير مراجعة تم تسريبها او تحميلها قبل الاعلان الرسمي بعد المراجعة النهائية معربًا عن خالص تمانياته للطلاب بالتوفيق والنجاح.

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