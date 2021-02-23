وزير التعليم للطلاب: احذروا الشائعات.. سنواجه مروجيها قانونيا

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرًا للطلاب وأولياء الأمور، من الشائعات التي تُنشر خلال الفترة الحالية، من خلال صفحة مزورة تحمل اسم «مدرستنا 1».

وقال «شوقي»، خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «احذروا الشائعات، تنتشرهذه الأيام شائعات كثيفة، لبلبلة الطلاب وأولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة».

وتابع: «لا تلتفتوا إلى هذا كله، لأن الامتحانات في مواعيدها المقررة، كما أعلنا رسميا على (موقع الوزارة) وعلى (هذه الصفحة)، ولا تستمدوا معلومات من أي مصدر آخر، انتشرت اليوم الصورة المرفقة، وهى مزورة بالكامل، وسيحاسب مروجها قانونيا.. والله المعين لنا جميعا».