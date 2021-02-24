ألمانيا تسجل 8007 إصابات و422 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليوني و402 ألف و818 حالة.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 422 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 68 ألفًا و740 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليوني و298 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض، في حين أن هناك 116 ألفا و400 حالة نشطة في البلاد.