منح للدراسة في ألمانيا يقدمها معهد جوتة بمشاركة مؤسسة ساويرس

فرصة جيدة للباحثين عن المنح تمثلت في إعلان معهد جوتة عن 10 منح دراسية مجانية، بمشاركة مؤسسة ساويرس وتكفلها بالمصاريف الدراسية لعشرة طلاب متميزين من خريجي الثانوية العامة المصرية للعام الأكاديمي ٢٠٢١/٢٠٢٢، ويقوم معهد جوته بالتنسيق مع مؤسسة ساويرس بالإجراءات الإدارية والتسويقية، واختيار الطلاب، والإشراف على تدريس المناهج الدراسية المؤهلة لاجتياز امتحان القبول بالجامعات الألمانية.

التقديم يبدأ للبرنامج في الأول من شهر مارس ويستمر حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢١، والمنح تأتي في إطار اتفاقية وقعها معهد جوته القاهرة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتقديم منح دراسية لطلاب السنة التحضيرية لدراسة التخصصات التقنية في الجامعات الألمانية.

البرنامج يؤهل طلاب السنة التحضيرية خريجي المدارس الثانوية، الخاصة والحكومية والتجريبية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، في مصر والشرق الأوسط لدراسة التخصصات التقنية في الجامعات الألمانية، وتأهيلهم للحياة في المجتمع الألماني والتغلب على الصعوبات المتعلقة باختلاف اللغة والثقافة تتضمن معايير الحصول على المنحة الاحتیاج التمويلي، والجدارة الشخصیة المثبتة من خلال التفوق الأكادیمي، بالإضافة إلى إسهامات الطالب في الأنشطة غیر الدراسية والاجتماعية.

وقالت سوزانا هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في حفل الإعلان عن الاتفاقية: «يسعدنا أننا استطعنا مد جسر جديد بين مصر وألمانيا عن طريق برنامج السنة التحضيرية».

وتابعت، التعليم هو طريق المستقبل، وقد بدا هذا بوضوح في وقت الوباء الصعب كما يسعدنا أن تتقدم الطالبات المصريات الشابات بصورة أكبر إلى برنامج السنة التحضيرية

وقالت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: "نفخر بهذه الشراكة الجديدة مع معهد جوته، وبالفرص التي يمنحها البرنامج للطلاب المصريين المتميزين الذين يمتلكون المعرفة وإمكانات القيادة التي تحتاجها مصر لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ولتشجيع الفتيات على التقدم لبرنامج السنة التحضيرية ودراسة التخصصات التقنية، تضمنت الاتفاقية بأن تحظى الفتيات بفرصة أكبر للحصول على المنحة الدراسية في حال تساويها مع المتقدمين الآخرين.