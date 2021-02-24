دعم السكة الحديد بنظام تحكم آلي لتقليل حوادث القطارات

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، لديها خطة طموحة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر، موضحًا أنه سيتم تزويد شبكة السكة الحديد بنظام تحكم آلي بأحدث النظم العالمية (ETCSL1)، وعدم تدخل العنصري البشري، لزيادة معدلات الأمان وتقليل حوادث القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن أولويات الوزارة إراحة المواطنين أثناء السفر بالقطارات، موضحًا أن تطوير منظومة السكك الحديدي سيعمل على تحسن الخدمة المقدمة للجمهور المسافر على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة الجر من جرارات وعربات قطارات، لتقليل حوادث القطارات.

وأضاف وزير النقل، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 160 عربة، ليصل إجمالي العربات الصالحة للتشغيل على خطوط شبكة السكة الحديد فى الوقت الحالى إلى 2575 عربة، منوهًا إلى زيادة عدد الرحلات اليومية على جميع الخطوط، حيث تقل قطارات السكة الحديد نحو مليون مواطن يوميًا.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة قطار مختلفة الطرازات من التحالف الروسي المجري ممثلًا في شركة «ترانس ماش هولدينج» الروسية المجرية، في صفقة هي الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث وصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن من هذه العربات 260 عربة.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة متكاملة حتى تضاهي سكك حديد مصر مثيلاتها فى العالم، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، إضافة إلى تحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا، ورفع وتحسين مستوى المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتجديد أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر خلال الفترة المقبلة بتحسن مستوى الخدمة خلال استقلاله القطارات، كما سنعمل على القضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.