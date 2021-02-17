السكة الحديد: انتظام حركة التشغيل بعد السيطرة على حريق قطار السويس

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن انتظام حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بعد السيطرة على حريق قطار الركاب رقم 594 المتجه من السويس إلى القاهرة، حيث تلاحظ تصاعد الأدخنة من عربة البور الموجودة بالقطار، دون حدوث إصابات بين الركاب، موضحا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح الركاب وحركة القطارات.

وقال رسلان، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرت السيطرة على الحريق باستخدام طفايات الحريق وسيارات المطافئ، كما جرى فصل العربة التي نشب بها الحريق عن عربات القطار، منوها إلى أن هناك تعليمات بجميع ورش الصيانة بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، موضحا أن الهيئة نجحت في إدخال عربات قطارات جديدة لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن جميع القطارات والمحطات تخضع لعمليات تعقيم وتطهير، للحفاظ على سلامة وأرواح الركاب، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه رسلان، إلى أن الهيئة لن تسمح لأي راكب بدخول المحطات أو استقلال القطارات بدون ارتداء الكمامات الطبية، موضحا أن هناك غرامات فورية يجري فرضها على المخالفين لارتداء الكمامات تصل إلى 50 جنيها، مؤكدا أن الهدف من حملات ضبط المخالفين لارتداء الكمامات محاصرة كورونا وعدم انتشاره.

وقالت هيئة السكة الحديد، فى بيان لها، إنه تلاحظ لفني عربة القوي الأخيرة بالقطار، وجود حريق بالمولد الكهربي الداخلي أثناء رحلة القطار بين محطتي جنيفة وأبو حلب، وجرى تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوي.