حالة الطقس خلال 5 أيام مقبلة: تكون شبورة مائية بدء من الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهم الظواهر المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء 24 فبراير إلى الاثنين 1 مارس المقبل.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

طقس اليوم الأربعاء

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس، اليوم الأربعاء، حيث توجد فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، بينما تسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس عارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس يوم الخميس 25 فبراير

أما عن طقس يوم الخميس 25 فبراير، فقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، إضافة لتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس يوم الجمعة 26 فبراير

وذكرت الهيئة عن طقس يوم الجمعة 26 فبراير، إنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، إضافة لتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس يوم السبت 27 فبراير

وعن طقس يوم السبت 27 فبراير، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه متوقع تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الأحد 28 فبراير

وبالنسبة ليوم الأحد 28 فبراير، فمن المتوقع تكوّن الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الإثنين 1 مارس

أما حالة الطقس يوم الإثنين 1 مارس، فمن المتوقع تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.