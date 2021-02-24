«حديث المساء».. الأرصاد وحادث بحيرة مريوط ووزيرة الصحة على «التو شو»

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج التوك شو المسائية ليوم الثلاثاء، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي جاءت في كل برنامج، إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، واهتمت جميعها بحادثة غرق مركب ببحيرة مريوط في الإسكندرية وبموضوع موجة الطقس السيئ وحل خبراء هيئة الأرصاد الجوية ضيوفا في مداخلات على أكثر من برنامج، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

شردي يستضيف محافظين ونائب رئيس البنك الأهلي

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، عدة مداخلات في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع بعض المسؤولين والشخصيات العامة، مثل اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وأشرف صبري استشاري طب الأعماق وأحد أعضاء فرق إنقاذ غرق مركب الإسكندرية، وفي الفقرة الحوارية استضاف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

«من مصر» يستضيف السفير الياباني بالقاهرة

أما برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أجرى مداخلة هاتفية مع محمد العزومي أحد أقارب ضحايا قارب مريوط بالإسكندرية والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة والدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة العضوية وصاحب تعليم الزراعة العضوية وفي الفقرة الحوارية أجرى حوارًا خاصًا مع نوكي ماساكي السفير الياباني بالقاهرة.

«مساء dmc» يستضيف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

وأجرى الإعلامي رامي رضوان عدة مداخلات هاتفية، في برنامجها «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، بينها مداخلة مع الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية والكابتن إيهاب المالحي أحد الغواصين المتطوعين لإنقاذ ضحايا المركب الغارق في الإسكندرية وسهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير ونهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وحسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات.

وفي الفقرة الحوارية استضاف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني المحلل السياسي.

لميس الحديدي تجري مداخلة مع وزيرة الصحة

أما الإعلامية لميس الحديدي، فأجرت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، مداخلة هاتفية مع اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية والحاج جويدة بحميدة والد اثنين من ضحايا مركب الإسكندرية الغارق.

كما أجرت مداخلة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.