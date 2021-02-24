نجلاء بدر لـ«الوطن»: «كورونا صعبة عشان عندي حساسية ربوية مزمنة»

كشفت الفنانة نجلاء بدر، أنها كانت تعاني خلال الأيام الماضية من ضيق في التنفس ونهجان شديد من أقل مجهود، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نجلاء لـ«الوطن»: «للأسف عندي حساسية ربوية مزمنة بجانب كورونا، فبيكون هناك صعوبة شديدة للغاية في التنفس، وأحاول أقاوم الفيروس بكل قوة».

وطالبت نجلاء بدر جمهورها بالدعاء لها، بأن يلطف الله بها ويخفف عنها حدّة الفيروس اللعين الذي أصاب عددا كبيرا من الوسط الفني خلال الفترة الماضية، آخرهم المخرج مصطفى فكري.

إشادات واسعة لدور نجلاء بدر في مسلسل «لؤلؤ»

وكانت نجلاء بدر نالت إشادات واسعة بدورها في مسلسل «لؤلؤ»؛ إذ جسدت دور السكرتيرة الخاصة لطارق نصار «الفنان أحمد زاهر»، الذي تزوجها في بداية حياتهما وأنجب منها طفلة، إلا أنه رفض الاعتراف بها، حتى كبرت الأخيرة، وعلمت الحقيقة بعد 16 عاما، ولكنها لم تستطع تحمل الصدمة فتموت.

وتقرر نجلاء الانتقام من طارق نصار، ومحاولة قتله بأكثر من مرة، لكنها تفشل في نهاية الأمر وتتورط في قتل «لؤلؤ» وتدخل السجن .

وحقق مسلسل «لؤلؤ» مايقرب من مليار مشاهدة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وأعربت مي عمر، بطلة المسلسل، عن سعادتها البالغة بنجاحه، خاصة أنه يعد البطولة الأولى المطلقة لها.

وحقق مشهد دورها «نيهال» خلال المسلسل، مشاهدات وصلت إلى 100 ألف، عندما طلب يديها زميلها في الشركة من طارق نصار، رغم العلاقة التي بينهما، ووافق الأخير على ذلك، فشعرت أنه تخلى عنها رغم محاولتها المستمرة بأن يعترف بابنتها.