نجلاء بدر عن دورها في مسلسل لؤلؤ: نهال ضحية قصة حب قد تكون موجودة بينا

علقت الفنانة نجلاء بدر، على دورها في مسلسل لؤلؤ، عقب عرض أحداث الحلقة الأخيرة، أمس الخميس، والذي تلعب فيه دور سكرتيرة لرجل الأعمال طارق نصار والذي يقوم بدوره الفنان «أحمد زاهر».

ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها على موقع «انستجرام»، صورة لها من أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «لؤلؤ»، وعلقت: «قد تكون نهال ضحية قصة حب مراهق طايش لم تحسب للغدر حساب، لقد أذنبت في حق نفسها كما أذنب في حقها حبيبها، ولكن كان أمامها خيارين، أن تقتل الجنين وترتكب ذنبا أكبر، أو أن تحتفظ به على آمل أن يكتب للجنين حياة طبيعية مع تبدل الأحوال والظروف ومرور الوقت، هل نخاف الله أم نخاف البشر والفضيحة؟ هل نمحي ذنبا بذنب آخر، ولكن أحيانا لا تأتي الرياح كما تشتهي السفن، نهال كان ممكن تخرب بيت طارق في جوازته الأولى ولكنها أحبت واحتفظت بالسر على آمل أن يكتب لبنتها الآمل بجانب والدها، كل واحد هاينظر لقضية نهال حسب تربيته ومعتقداته ومقدرته للمواجهة والدفاع عن حقه من وجهة نظره ونيته».

وأضافت في نهاية المنشور: «نهال حالة قد تكون موجودة بينا وإحنا مانعرفش عنها حاجة ولا نشعر بها».

دور نجلاء بدر في مسلسل لؤلؤ

ولعبت نجلاء بدر دور سكرتيرة لرجل الأعمال طارق نصار حيث نشأت بينهما قصة حب أثمرت عن طفلة دون زواج، لجأت الأم لإيداع ابنتها بإحدى المدارس الداخلية بمحافظة الإسكندرية لتكون بعيدة عن الأحداث، وقامت بنسبها لرجل آخر، وأوهمت الابنة التي تلعب دورها «ملك أحمد زاهر» طوال سنوات حياتها بأنها يتيمة الأب، وظلت تعمل مع طارق على أمل أن تتبدل الأحوال وأن يعترف بابنته، ولكن تنقلب الأحداث عندما تحصل الفتاة على الثانوية العامة وتسافر إلى والدتها وتفاجئ الجد والجدة بوجودها، ليشتغل غضب والد نهال ويقوم بطردهما من منزله، ومن ثم تلجأ الأم إلى رجل الأعمال لمساعدتها، وتتوالي الأحداث إلى أن تتوفى ابنتها وتقرر الانتقام من رجل الأعمال.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ حقق نجاحا وانتشارا جماهيريا واسعا، وتصدر محركات بحث «جوجل» عدة مرات، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم وأشرف ذكي.