إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أجرت المسحة الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية، التي جاءت نتيجتها إيجابية.

وكتبت نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا كوفيد 19.. ربنا يستر»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها؛ لحين التماثل للشفاء.

وتلتزم نجلاء بدر بالعزل المنزلي، والخضوع للبروتوكول العلاجي، بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب»، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ،والمخرج محمد سامي

وعلقت الفنانة نجلاء بدر، على دورها في مسلسل لؤلؤ، عقب عرض أحداث الحلقة الأخيرة، أمس الخميس، الذي تلعب فيه دور سكرتيرة لرجل الأعمال طارق نصار، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر.

ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها على موقع «انستجرام»، صورة لها من أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل، وعلقت عليها قائلة: «قد تكون نهال ضحية قصة حب مراهق طايش لم تحسب للغدر حساب، لقد أذنبت في حق نفسها كما أذنب في حقها حبيبها، ولكن كان أمامها خيارين، أن تقتل الجنين وترتكب ذنبا أكبر، أو أن تحتفظ به على آمل أن يكتب للجنين حياة طبيعية مع تبدل الأحوال والظروف ومرور الوقت».

وتابعت الفنانة: «هل نخاف الله أم نخاف البشر والفضيحة؟ هل نمحي ذنبا بذنب آخر، ولكن أحيانا لا تأتي الرياح كما تشتهي السفن، نهال كان ممكن تخرب بيت طارق في جوازته الأولى، ولكنها أحبت واحتفظت بالسر على آمل أن يكتب لبنتها الآمل بجانب والدها، كل واحد هاينظر لقضية نهال حسب تربيته ومعتقداته ومقدرته للمواجهة، والدفاع عن حقه من وجهة نظره ونيته».