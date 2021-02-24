بث مباشر.. محاكمة «سفاح الجيزة» أمام محكمة زينهم بتهمة قتل صديقه

بدأت محكمة جنوب القاهرة «زينهم» ثاني جلسات محاكمة قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ«سفاح الجيزة»، في اتهامه بقتل صديقه رضا محمد عبداللطيف.

وجلسة اليوم هي الأولى التي يظهر فيها «سفاح الجيزة» مرتديًا البدلة الحمراء، وذلك عقب الحكم عليه يوم الاثنين الماضي خلال الجلسة الثانية لمحاكمتة بتهمة قتل نادين السيد الجهادي، إحدى ضحاياه وشقيقة إحدى زوجاته، حيث أحيلت أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكان محامي الدفاع عن المتهم طالب بضرورة الكشف على قوى «قذافي» العقلية، إلا أن هيئة المحكمة قضت بأن الجاني متزن وكامل الأهلية.

وكشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة في وقت سابق، أن المتهم ارتكب 4 وقائع قتل لثلاث سيدات ورجل، في القاهرة والإسكندرية.

واعترف «سفاح الجيزة» تفصيليًا بجميع التهم المنسوبة إليه، حيث عرضت المحكمة أحراز القضية والتي تضمنت مقاطع ڤيديو مصورة موزعة على 3 أسطوانات، كانت إحداها لڤيديو مدته 36 دقيقة يظهر من خلاله المتهم وهو يقر بثلاث جرائم ارتكبها بالإضافة إلى تمثيله لكل واحدة منهم على حده، كما تضمن الإرشاد عن أماكن دفن ضحاياه و استخراج الرفات تحت إشراف الجهات المسؤولة.

وأسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار عن القضية بإصدار حكمها برئاسة المستشار أحمد علي يونس، وذلك بعد الاستماع إلى شاهد الإثبات والأطباء الشرعيين والمدعين بالحق المدني بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة، وبدا المتهم ثابتًا خلال جلستي محاكمته نافيًا جميع التهم التي اعترف بها سابقًا مشيرًا إلى أنه تعرض للتعذيب في قسم شرطة الهرم لإجباره على الإدلاء بتلك الاعترافات بحسب قوله.