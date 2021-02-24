محمد حماقي ينشر «برومو» أغنيته الجديدة «حياتك في صورة» (فيديو)

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح فيديو كليب أغنيته الجدية، التي تحمل اسم «حياتك في صورة»، حسب ما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر محمد حماقي مقطع من الكليب المصور لأغنية «حياتك في صورة» عبر«فيس بوك» وهو يرتدي «بدلة بدون كرافت»، ويقف على خشبة مسرح بصحبة فرقة موسيقية.

ومن كلمات أغنية «حياتك في صورة»، التي تغنى بها محمد حماقي في المقطع المصور: «كل لحظة بعيشها بين إيديك تسوى عندي حياة.. كل صورة تحكي في حكايات لما نكبر تبقى ذكريات.. حياتك في صورة بكرة تبقى ذكرى أحلى أيام».

وفي شهر أغسطس الماضي، طرح الفنان محمد حماقي أغنية «سينجل» جديدة باسم «هو ده حبيبي»، التي حققت ما يزيد عن 9 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

ملايين المشاهدات

«هو ده حبيبي أيوه ده حبيبي.. ده أنا شفت كتير وعدى عليا وفي ثانيتين سلمت ليه»، كلمات أغنية «هو ده حبيبي» للشاعر تركي آل شيخ، وألحان عمرو مصطفى.

وفي عام 2019 طرح الفنان محمد حماقي ألبوما غنائيا باسم «كل يوم من ده»، وتضمن 20 أغنية جديدة، منها «يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة».

وفي عام 2020 وقعت أزمة بين الفنان محمد حماقي، ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب أغنية «بنت الجيران» بعد اتهام الأول للأخير بسرقة أحد ألحانه لصالح أغنيته الشهيرة، التي حققت نجاحا في موسيقى المهرجانات، بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكان ملحن أغنية محمد حماقي «حاجة مستخبية» محمد مدين، قد تقدم بشكوى لدى نقابة المهن الموسيقية ضد حسن شاكوش، يتهمه فيها بسرقة لحن أغنيته «حاجة مستخبية»، التى قدمها لمحمد حماقي منذ سنوات.

وتأخر «مدين» في تقديم الشكوى ضد حسن شاكوش؛ لأن أغنية «بنت الجيران» كانت تذاع فقط عبر موقع يوتيوب، ولكن بعد أن أذيعت عبر محطات الإذاعة حرر الشكوى بعد موافقة محمد حماقي.