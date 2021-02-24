الصحة العالمية تزف بشرى للمواطنين: جائحة كورونا ستنتهي العام المقبل

بعد أكثر من عام على تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وظهور سلالات جديدة من الفيروس، تزامنا مع حملات التطعيمات العالمية، التي أثارت القلق بشأن انتهاء الفيروس وفعالية اللقاح، زفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أول بشرى بشأن انتهاء الجائحة التي أرقت العالم وكتمت أنفاسه، مرجحة انتهاءها العام المقبل.

وكشف مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أنه من المرجح أن تنتهي جائحة كورونا بحلول العام المقبل.

وبلغت إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 112 مليونة حالة إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 2.4 مليون حالة حتى اليوم.

وأوضح «كلوج» أنه بحلول العام المقبل لن نحتاج إلى قيود أو إجراءات إغلاق، منوها إلى أن الفيروس لن يختفي، مؤكدا: "انتهى السيناريو الأسوأ" ونعرف حاليا الكثير عن الفيروس، مقارنة بالعام الماضي، في بدايات انتشاره، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

ولفت المسؤول بالصحة العالمية، إلى أن انتهاء الوباء يعد مجرد توقع حتى الوقت الحالي، قائلا: «حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي العالمي».

في السياق ذاته، كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم انخفض خلال أسبوع، في الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري، بنسبة 11%، وكذلك الوفيات بنسبة 20%، مقارنة بالأسبوع السابق.

وأوضحت المنظمة، أنه تم تسجيل انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا، للأسبوع السادس على التوالي، فيما ارتفع العدد بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تسجيل 66 ألف و359 حالة وفاة.

وأشارت «الصحة العالمية»، إلى أنه تم تسجيل انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات، بعدد من المناطق، خلال الأسبوع الماضي، على مستوى العالم، كالتالي:

أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية: انخفاض إصابات بنسبة 19%، والوفيات 23%.

منطقة غرب المحيط الهادي: انخفاض إصابات بنسبة 9%، والوفيات 6%.

أوروبا: انخفاض إصابات بنسبة 7%، والوفيات 19%، وتسجيل أكثر من 939 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 24 ألف حالة وفاة.

شرق المتوسط: انخفاض إصابات بنسبة 7%، والوفيات 3%.

أفريقيا: انخفاض في معدل الوفيات بنسبة 20%.

جنوب شرق آسيا: انخفاض في معدل الوفيات بنسبة 6%.

أمريكا: تسجيل 1.06 مليون إصابة في الأمريكيتين، ووفاة أكثر من 34 ألف حالة.

أوروبا

شرق البحر الأبيض المتوسط: ​​تسجيل أكثر من 181 ألف مصاب، ووفاة أكثر من 2.4 ألف شخص.