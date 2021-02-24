إبتسام القاضي.. قصة طبيبة علاج طبيعي أثارت جدلا بسبب «البسوا واسع» 

«البسوا واسع»، حملة أطلقتها طبيبة علاج طبيعي تدعى ابتسام القاضي، أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، فالفتاة التي كانت تحلم بإيجاد ملابس واسعة تناسب طبيعتها، حضرت الكثير من الكورسات والإيفنتات حتى تعلمت «تفصيل الملابس الواسعة»، وأصبح لها بصمتها الخاصة، واستطاعت تأسيس صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة «إنستجرام وفيس بوك»، وجذب انتباه عشرات الآلاف من الفتيات، إلا انها مؤخرا تعرضت لهجوم كبير بسبب حملتها «البسوا واسع».

ابتسام القاضي، هي طبيبة علاج طبيعي وفق تعريفها بنفسها، وأصبحت فايشون ديزاينر لملابس المحجبات، يتابعها على صفحتها على فيس بوك نحو 914 ألف متابع، زادوا خلال الساعات الأخيرة بعدما تعرضت لهجوم واسع عليها، وخاصة بعد نجاحها في صنع ماركة ملابس محجبات خاصة بها تحت اسم «Sam_Hijabfashion» وافتتحت أول فرع لها بمدينة نصر.

عشرات الشباب اتهموها بأنها تريد إفساد الفتيات بملابس غير شرعية، على الرغم من أن حملتها جاءت لمناهضة الملابس الضيقة والبنطلونات ما جعل عشرات المجموعات على فيس بوك تتضامن معها وترفض الهجوم عليها، ما دفعها للخروج في أول بث مباشر عبر صفحتها على فيس بوك لتوضح وتنتقد ما حدث لها من هجوم، في فيديو تجاوزت مدته الـ12 دقيقة، تخطى حاجز الـ3 ملايين مشاهدة.

وخلال الفيديو قالت ابتسام، «دايما بقول أن كل حاجة ليها ضريبة، فأنا شخص طبيعي وعادي، وعمري ما كنت داعية ولا أطلقت على نفسي إني أفضل واحدة بتلبس لبس شرعي، أنا واحدة بتجاهد نفسها، واللي أنا بعمله دا جهاد، والناس بتهاجمني بشكل لا يمد للدين بصلة، أنا بحاول أساعد البنات إنهم يلبسوا لبس شرعي، وحرام أتعرض للهجوم والشتائم غير المبررة اللي بشوفها، الدنيا بقت مليانة فتنة، وأنتم جايين تهاجموني، علشان بقول البنات تلبس واسع؟».

وأضافت، «هل من الدين اتعرض لشتائم كثيرة، أنا معملتش حاجة، غير إني بقول للبنات البسوا واسع، وبطلوا لبس بنطلونات، دخلت محل قماش لقيت راجل ماسك صوري، وقالي بناتي عاوزين يلبسوا زيك، وتعرضت لمواقف دعم كثيرة، أنا بنت عادية جدا مريت بظروف معينة، وبجاهد نفسي، أنا بروح المستشفى الصبح لحد بالليل، وعندي شغلي، وأنا مليش في أي أذى، أنا بتعرض لانتقادات بسبب فستاني الواسع الملون بألوان فاتحة».

وتابعت خلال الفيديو، «أنا بقول خلوا لبسكم فضفاض، أنا بقيت اتعالج نفسيا من كم الرسايل اللي بتصلني، أنا مش قادرة أتفهم ليه الهجوم، ياريت الناس تقلدني في الحلو على الأقل ملابسي مش عريانة، الدين مقالش نسب ونعلن بعض، أنا مبعملش ده علشان الشهرة، ولا الفلوس، الناس بتتهمني بغير دليل، وأنا موجودة على السوشيال ميديا من 3 سنوات، لكن تعرضت للانتقاد منذ أيام، وأنا يادوب 25 سنة وعملت شغل محدش يعرف يعمله، الحمدلله».

ولاقت ابتسام القاضي، دعما واسعا عبر منصات السوشيال ميديا، فعشرات البنات خرجت في فيدوهات دعم لها منهن فتيات يرتدين «بنطلونات ضيقة»، كما تفاعل معها الآلاف المتابعين خلال اللمنشورات التي دونتها خلال الأيام الآخيرة والتي دعت الفتيات للتوقف عن إثارة الفتن والغرائز».