رئيس هيئة الاستثمار يبحث تطبيق تجربة مصر في تحسين بيئة الأعمال بالعراق

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سها النجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق، في أولى فعاليات زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك لدراسة المشروعات المطروحة من الجانب العراقي، للاستفادة من الخبرة المصرية في القطاعات المختلفة.

وتناول اللقاء، استعراض المشروعات العراقية التي تحتاج إلى خبرات الشركات المصرية لإعادة التأهيل ورفع كفاءتها الإنتاجية، كما تم بحث سبل التعاون المشترك لصياغة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يُساهم في تهيئة بيئة الأعمال في العراق.

ترديب كوادر عراقية على خدمات هيئة الاستثمار

وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حرص هيئة الاستثمار على تقديم كل سبل الدعم إلى الهيئة العراقية فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار، معلنًا تنفيذ برنامج مُكثف لتدريب عدد من الكوادر العراقية على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار، من خلال مركز خدمات المستثمرين، فضلاً عن تبادل الخبرات حول الإجراءات التشريعية والحوافز والأنظمة الاستثمارية، التي من شأنها التيسير على المستثمرين.

وشملت زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى العراق زيارات ميدانية لعدد من المناطق الصناعية في ضواحي بغداد، منها: اللطيفية، والحصوة، وناحية النهروان، لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية وتطوير وترفيق تلك المناطق الصناعية، بما يؤهلها لإستقبال مشروعات صناعية رائدة، بالاضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعليم الجامعي والفني، لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات المشتركة.