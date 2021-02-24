تعليم القليوبية: إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام التناوب 28 فبراير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلغاء الاجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب ابتداء من يوم 28 فبراير الجاري، وذلك حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وفقاً للكتاب الدوري المعتمد من وزير التعليم، برقم 1 بتاريخ 18 فبراير.

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، أن إلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام العمل بالتناوب ابتداء من يوم 28 فبراير، سيكون حسب ظروف كل إدارة تعليمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رفع الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس استقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، إن جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة، وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن، حيث يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أى أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التى مرت بها البلاد فى الأيام السابقة.

وشددت وكيل المديرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.

في وقت سابق عقدت سماح ابراهيم وكيل المديرية اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى جميع الإدارات، بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام بالمديرية، وإسلام عبد الفتاح مدير إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، لتأكيد المتابعة الجادة وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من تعقيم المدارس باستمرار، وإنشاء غرفة عمليات بكل إدارة لسرعة الإبلاغ فور حدوث أي مشكلة لحلها على الفور.وكذلك، سرعة الرد علي المكاتبات الرسمية.