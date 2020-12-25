التفاصيل الكاملة لخطة تعليم القليوبية لإجراء الامتحانات في ظل كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عددا من الإجراءات المقرر اتخاذها استعدادا لامتحانات نصف العام المقرر إجراءها بداية من الشهر المقبل، وحتى مطلع شهر فبراير القادم، لجميع المراحل والطلاب بالتعليم العام والثانوي الفني والعام والرياضي.

«الوطن» تستعرض الإجراءات والتعليمات الصادرة من المديرية للمديريات لضمان السلامة الصحية للطلاب خلال إجراء الامتحانات.

تعقيم وتطهير لجان الامتحانات والمقاعد الخشبية.

تقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة.

الالتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات للطلاب والعاملين وقياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين على بوابات المدارس

ضمان التهوية الجيدة داخل اللجان

تنظيم دخول وخروج الطلاب من بوابات اللجان.

توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والحزم بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص أمام الجميع.

التنفيذ الدقيق لكل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس

من جانبه أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن إجراء امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي، يعد تحديا كبيرا في ظل تطبيق إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة إطلاق حملات التعقيم والتطهير بالمدارس والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضمان سلامة الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وعقد وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الصف الدراسي الأول بحضور المهندس الصادق السيد محمد، مدير عام التعليم الفني، والمهندسة هالة شندي رئيس هيئة الأبنية، ونوار شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية، وإسلام عبدالفتاح مدير إدارة شئون الطلبة، بجانب مديري إدارات محافظة القليوبية.

وأكد «الفيومي»، أن الاستعدادات تأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم، لتجهيز خطتها واستعدادها داخل اللجان بالمدارس قبل امتحانات منتصف العام، ومن خلال وضع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة أفراد منظومة الامتحانات طلاب ومراقبين ومشرفين.

في سياق متصل، أعلنت إدارة بنها التعليمية حالة الطوارئ تزامنا مع اقتراب أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أطلقت الإدارة حملة مكبرة لتطهير المدارس والمنشآت التابعة لها، تحت رعاية وإشراف الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل المديرية، وعبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية.

وعقد عبدالرحمن فتح الباب مدير الإدارة، اجتماعا موسعا مع موجهي أوائل المواد الدراسية، ومسؤولي المدارس والتوجيهات الفنية، لوضع خطة انتشار الحملة في المدارس والمنشآت التابعة للإدارة، للبدء في تطهيرها لمواجهة الأمراض الفيروسية ومنها فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع بداية الامتحانات العملية والنظرية.

ونبه «فتح الباب»، بضرورة التأكد من خلو المدارس من أي معوقات لعملية التطهير، والبدء في تنظيفها استعداداً لأعمال الامتحانات، وكلف موجهي الإدارة بالانتهاء من وضع جميع أسئلة الامتحانات ومراجعتها مراجعة دقيقة تمهيداً لطبعها، كما كلف الموجهين بوضع امتحانات الدمج لجميع الصفوف الدراسية.