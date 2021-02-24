رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الحصول على أكواد الاختبارات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، التي تنطلق 27 فبراير الحالي، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، رابط الاستعلام عن أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 وخطوات الاستعلام على النحو التالي:

1) الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا.

2) الضغط على خانة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

3) تظهر شاشة تسجيل استمارات الطلاب للتقدم للجان الامتحانات، ويتم الاستعلام عن أكواد اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي.

4) تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

5) يظهر كود الطالب.

الاحتفاظ بأكواد المواد ضروري لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

ويجب أن يحتفظ الطالب بأكواد المواد واسم المستخدم وكلمة المرور للامتحان، سواء بطباعتها أو كتابتها بخط واضح في ورقة خارجية، ففي حالة نسيان هذه الأكواد، لن يتمكن الطالب من أداء الامتحان.

وأعلنت مديريتي التعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، تخصيص غرف عزل للطلاب المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، بينما أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التزام المديرية بأعمال تعقيم وتطهير المدارس التابعة لها، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، ومنع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في اللجان الامتحانية، والتباعد الاجتماعي بين الطلاب على ألا تقل المسافة عن مترين، ومنع أولياء الأمور من الانتظار أمام المدارس تجنبا للازدحام، والالتزام بارتداء الكمامة للطلاب قبل الدخول للجان الامتحانات لتجنب عدوى فيروس كورونا.