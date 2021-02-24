تعرف على النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي (صور)

أتاحت وزارة التربية والتعليم، إمكانية تحميل نماذج استرشادية للصفوف النقل، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، حتى يتمكن الطلاب من التدريب على النماذج الامتحانات، استعدادًا لامتحان الترم الأول والمقرر عقده في 27 فبراير الحالي.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في مجال التعليم التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي وأبرز المعلومات التي يجب أن يعرفها أولياء الأمور عن الاختبارات في السطور التالية..

نماذج استرشاديه للصف الرابع الابتدائي

ووضعت وزارة التربية والتعليم 3 نماذج لامتحانات للصف الرابع الابتدائي، كما يلي:

ارشادات الامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وحددت الوزارة مدة الامتحان على النموذج الواحد ساعتين، وتحتوي على 30 سؤالا، مقسمة كالآتي:

في اللغة العربية 10 نقاط والأسئلة اختر.

اللغة الإنجليزية 5 نقاط والأسئلة اختر.

الدراسات الاجتماعية 4 نقاط والأسئلة اختر.

الرياضيات 7 نقاط والأسئلة اختر.

العلوم 4 نقاط والأسئلة اختر.

كيف سيتم تحديد الطالب الناجح أو الراسب؟

امتحان الفصل الأول لن يدخل في المجموع، لكنه شرط أساسي لاجتياز العام، ويجب أن يحصل الطالب على 50% على الأقل، وألا يقل مجموع كل مادة على حدى عن 25%، وإذا فشل الطالب في هذا، سيكون عليه اجتياز اختبار تكميلي.

ضوابط وضع امتحانات صفوف النقل

يراعى تدرج الأسئلة في الصعوبة وفق المستويات المعرفية لكل مادة.

تتولى الإدارة التعليمية تحت إشراف المديرية إعداد الامتحانات، وفقًا لما تقدم، وتشكل لجان لتقدير أوراق الامتحان بالمدرسة من معلمي المواد وتعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول موضحًا بها درجات الطلاب في كل مادة.

يتولى مدير المديرية تنظيم حضور المعلمين وفق ظروف وطبيعة العمل، بالتنسيق مع المحافظ، مع إعادة العمل بمجموعات التقوية في المدارس.

تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيا للصفوف من الرابع وحتى الثاني الثانوي، في البلاد التي جرى تعليق الدراسة بها، على أن يعقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي عند العودة إلى أرض الوطن.