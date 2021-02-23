الإدارات التعليمية تبدأ وضع أسئلة الامتحان المجمع لطلاب النقل

أعلنت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدء الإدارات التعليمية في وضع أسئلة الامتحان المجمع أو متعدد التخصصات لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثاني الإعدادي، مع الالتزام بعدد الأسئلة في كل صف دراسي بواقع 30 سؤالًا في الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، و35 للصفين الأول والثاني الإعدادي و35 لطلاب الشهادة الإعدادية، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وبدأت المدارس على مستوى الجمهورية تجهيز اللجان الامتحانية، من خلال تجهيز كشوف الطلاب للجان الامتحانية، وتعقيم الفصول الدراسية وتقليل أعداد الطلاب في اللجنة الواحدة لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين التلاميذ، للحد من انتشار كورونا، مع تطهير دورات المياه، وذلك استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى، لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، بدءاً من يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، بعد أن تمّ تأجيلها منذ يناير الماضي، بسبب ذروة فيروس كورونا، وتوفير جميع الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأكّد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنَّ الوزارة نجحت في تنفيذ جميع مقتراحاتها، للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، والعام الدراسي الحالي، رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أنَّ الوزارة كان لديها رؤية في عقد امتحانات الترم الأول لتقييم جميع الطلاب، وعدم إلغاء الامتحانات، لأن الإلغاء كان يعني سقوط جميع الطلاب بكافة الصفوف الدراسية، موضحاً أنَّ الوزارة قادرة على حماية الطلاب من أى مكروه داخل اللجان الامتحانية.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك تنسيق كامل بين الوزارة وجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على إلزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه، منوهاً إلى أن الجميع داخل منظومة العملية التعليمية يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الحالى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار مجاهد، إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مؤكداً أن الوزارة حريصة كل الحرص على تسيير الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، بدءاً من 13 مارس المقبل، حتى يتمكن الطلاب من حضور شرح مناهج الفصل الدراسي الثاني، موضحاً أن العام الدراسي سيستكمل مهما كانت الظروف.