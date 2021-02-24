التعليم لـ«الطلاب»: جاوبوا على الأسئلة في ورقة الامتحان المجمع

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة للطلاب بمختلف مراحل التعليم، قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدءا من 27 فبراير الحالي، بعد تأجيلها منذ 3 يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا، قائلة: «جاوبوا على أسئلة الامتحان المجمع في نفس ورقة الامتحان، أمنياتنا بالتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب».

وأوضحت الوزارة، أنّ أسئلة الامتحان المجمع ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وسيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر.

وأعلنت التربية والتعليم، النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل قبل قليل، كي يعتاد الطلاب على الشكل الجديد للامتحانات، وكيفية التعامل مع النماذج التجريبية قبل الامتحانات الرسمية، التي تنطلق السبت المقبل 27 فبراير، وسط إجراءات مشددة من قبل المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكانت الحكومة نفّت ما تردد من شائعات عن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بالمدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، موضحة أنّه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بجميع المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن.

وتابعت أنّ الدراسة تستأنف بالفصل الدراسي الثاني طبقا للمواعيد التي أعلنتها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فضلا عن استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت 27 فبراير الحالي، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء أي أخبار أو بيانات خاصة بالوزارة من الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.