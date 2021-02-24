«القوى العاملة» تعين 7 آلاف و205 شباب وتصرف 4.5 مليون منح في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد الفاعليات، على رأسها، وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 7 آلاف و205 شباب، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية والسويس والمنيا وأسوان وبورسعيد ، بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه، والتفتيش على 2519 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3 آلاف و958 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ3 آلاف و958 عامل.

وسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان 19024 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم والتي أصدرتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة في كفر الشيخ والشرقية.

كما ترأس الوزير، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بديوان عام الوزارة وناقش المجلس الموضوعات المعروضة علي جدول أعماله، وقد تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بـ95.7 مليون جنيه، للإنفاق على العملية التدريبية .

وشارك وزير القوى العاملة، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، مثنيًا على الدور المجتمعي للجامعة في كل النواحي خاصة تنظيمها من القوافل الطبية التي تساعد المواطنين من أبناء المحافظة .

وواصل وزير القوى العاملة، نشاطه الأسبوعي بديوان عام الوزارة، حيث التقى فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة الـ 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية افتراضياً يوم 6 مارس المقبل، وبحث آلية وموعد انعقاد الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي، باعتبار أن مصر ترأس المؤتمر فى هذه الدورة، والبدء في عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، في ظل تحديات مواجهة جائحة كورونا والرؤى المستقبلية لما بعدها.

وطرح سعفان والمطيري، الرؤى ووجهات النظر حول آلية انعقاد المؤتمر وموعده، فضلا عن بحث ملفات العمل على الصعيد العربي وما تقوم به الدول العربية من إجراءات لحماية العمال وضمان استمرار العمل والإنتاج.

ووافق وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، على صرف 297 مليونًا و375 ألفًا و378 جنيهًا قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة على (دفعة واحدة)، من إعانات الطورائ لـ127 ألفاً و601 من العاملين بـ2289 منشأة سياحية، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح سعفان، أنَّ إجمالي الدفعة الأولى التي تمّ صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 200 مليون و761 ألف جنيه لنحو 192 ألفا و558 من العاملين بـ2764 منشأة سياحية ، فضلاً عن صرف 178 ألفاً و915 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ262 عاملا بشركة صيانة الطائرات (إيه إم سي) للنقل الجوي، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وتابع وزير القوي العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب الثابتة بالمحافظات، والبرامج التدريبية المعدة بها، وتأهيل الشباب على المهن التى يتدربون عليها، والتي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث يجري حاليا تنفيذ 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج، تضم 130 متدربا ومتدربة.

من جهته، أوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، أنَّه يجرى تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بالكوثر على السباكة الصحية، والخياطة والتفصيل، والمساحة، ومثلهم بمركز التدريب المهني بسوهاج علي الطاقة الشمسية، والحدادة واللحام، والحاسب الآلي والتسويق الشبكي مخصصة لذوي الهمم من المكفوفين ضمن البروتوكول الموقع لتدريب 100 من ذوي الهمم.

وأضاف أن هناك دورة تدريبية في الخياطة والتفصيل بمركز التدريب المهني بطهطا، وأخرى في الخياطة والتفصيل في مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا ضمن البروتوكول الموقع لتدريب 180 متدرباً، بخلاف دورتين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة بقرية عرابة أبوالدهب ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، في إطار مبادرة وزارة القوي العاملة مهنتك مستقبلك علي مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عبر مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أشار فيه إلى أنَّ المديرية تقوم حاليا بالعمل على توفير العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات في مركز اشمون والشهداء في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير 81 قرية ريفية بمحافظة المنوفية ضمن 1500 قرية ريفية في إطار مبادرة حياة كريمة علي مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعلن سعفان، استئناف فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج الثاني من مبادرة مصر بكم أجمل بمديرية القوى العاملة بدمياط، لتدريب وتشغيل 150 شابا وفتاة من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من كل الطاقات من هذه الفئة، تمهيدا استلامهم العمل، مع مراعاة كل إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وتابع أن البرنامج التدريب سوف يتمثل في تدريب الشباب والفتيات من ذوي الهمم العزيمة على جرعة مكثفة من تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة بحقوق وواجبات العامل في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلا عن قانون رقم 10 لسنة 2018 وأحكام السلامة والصحة المهنية والانتقال بالمتدربين إلى تدريبهم على التنمية البشرية وإدارة الوقت.

وشهد الحصاد، زيارة مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بزيارة لإحدى الشركات التي يعمل بها عمالة مصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.