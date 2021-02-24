«صحة الشرقية» تتأهب استعدادا لبدء امتحانات نصف العام

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال امتحانات الترم الأول من العام الدراسي 2020/2021، والمقرر إجراؤها بداية من الأسبوع المقبل، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة الشرقية.

وشنت إدارة صحة البيئة، وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملات مكثفة على المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية الأوقاف، لمتابعة كل الإجراءات الوقائية بها، والمرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي على شبكة المياه العمومية داخل المدارس، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات بمدارس المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن العمل مستمر أيضا داخل وخارج المدراس من خلال الفرق الوقائية، وفرق مكافحة ناقلات الأمراض، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس قبل بدء امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي، حفاظا على صحة الطلاب بالمحافظة.