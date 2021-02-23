وكيل صحة الشرقية يناقش خطة عمل المبادرات والحملات القومية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متعددة، اليوم، مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري الوقائي ومسئولي التطعيمات بالإدارات الصحية، لمناقشة خطة عمل المبادرات الرئاسية والحملات القومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد نبيل، وحسام الدين مصطفي، مشرفي قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع مناقشة خطة العمل الوقائية بالإدارات الصحية، وعمل المبادرات الرئاسية والحملات القومية، والتأكيد علي أعمال صحة البيئة، ومراقبة الأغذية، كما شدد وكيل الوزارة علي مديري الإدارات بالمتابعة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية التابعة لإدارتهم.

كما تم مناقشة خطة وزارة الصحة لزيادة جرعة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالحقن والتي بدأت منذ أمس الإثنين، لتصبح ٣ جرعات للأطفال عند عمر شهرين، وأربعة أشهر، وستة أشهر، بدلاً من جرعة واحدة عند عمر أربعة أشهر.

وفي وقت سابق قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مستشفي الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التي تتم بالمستشفي.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسير العمل بقسم القسطرة القلبية، التي أجرت ٣٤٣ حالة قسطرة علاجية حتي الآن، ضمن المبادرة الرئاسية للإنتهاء من قوائم الانتظار، كما تابع الأعمال الجارية لإنشاء جناح لجراحات القلب المفتوح، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال، كما تفقد الوحدة الجديدة لآلام الصدر.