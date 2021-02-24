«المركزي»: عائدات البيع في أسواق السندات عند أعلى مستوياتها في عام

دفع التقدم المحقق في حزم التحفيز المالي المقترحة من جانب الرئيس الأمريكي جون بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، وانخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى زيادة تفاؤل السوق فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي، بحسب نشرة دورية للبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن المستثمرين بدأوا في التخلي عن استثمارات الملاذ الآمن؛ إذ أدت عمليات البيع المكثفة في أسواق سندات الخزانة إلى دفع العائدات إلى أعلى مستوياتها عالميا في فترة عام واحد.

وأوضح «المركزي» في نشرته الأسبوعية الدورية للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية، أنه وفقا للأسعار والمؤشرات المعلنة خلال الفترة من 12 إلى 19 فبراير 2021، تراجعت الأسهم؛ إذ أثار ارتفاع عوائد السندات مخاوف مما قد يعنيه ذلك من ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى ذلك، تفوق أداء الأسهم الدورية على أسهم قطاع التكنولوجيا، التي ارتفعت نتيجة للوباء».

وأغلق مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع على انخفاض بسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة، إثر موجة البيع المكثفة بأسواق السندات، نتيجة ابتعاد المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن، ومع زيادة تفاؤل السوق بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي وتوقعات بزيادة نسب التضخم، أنهت عملة اليورو الأسبوع دون تغيير تقريبا.

وبحسب النشرة، ارتفع الجنيه الاسترليني وسط زيادة عمليات طرح وتوزع اللقاح بشكل فعال وقبيل الإعلان يوم الاثنين 22 فبراير عن خارطة طريق بوريس جونسون لخروج بلاده من حالة الإغلاق، وانخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنحو 0.13%، لتتوقف سلسلة مكاسبه التي استمرت لمدة أسبوعين متتاليين.

وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة، فقد سجلت عملة البتكوين ارتفاعا قويا لتصل الى مستوى قياسي جديد بصعود قدره 26.63%، محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها في فترة 5 أسابيع، وثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مع وصول اجمالي القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1 تريليون دولار، وفقا لنشرة البنك المركزي المصري.