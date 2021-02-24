عاجل.. الحكومة تمدد مسؤولية «نهضة مصر» عن إدارة مخلفات الإسكندرية 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي منذ قليل، على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021.

كما وافق المجلس على تمديد التعاقد المبرم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لنفس المدة أيضا؛ وذلك لنقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.