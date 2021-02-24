تسليم مواقع محطات رفع الصرف الصحي في قرى أقليت بأسوان ضمن «حياة كريمة»

تسلمت الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بدائرة الوحدة المحلية لقرى أقليت بمحافظة أسوان، مواقع محطات الرفع بدائرة الوحدة، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد أحمد عبد النبي، رئيس مجلس قروي أقليت، أن العمل يجري على قدم وساق في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، موضحا بأن المجلس بدأ إجراءات التنفيذ من خلال عقد جلسات استماع مع عناصر وممثلين من أهالي القرية، لرفع احتياجات القرية، والبدء في الخطوات الأولى لتنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح رئيس القرية، أن أبرز الاحتياجات تتمثل في الصرف الصحي ورفع كفاءة شبكات المياه، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مطالب قطاعات التربية والتعليم والحضانات والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية وغير ذلك.

وقال إن الحكومة خصصت ميزانية مالية جيدة لمبادرة «حياة كريمة» لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكداً أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وبخاصة في القرى.

وتابع أن المبادرة تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجاً وفقاً لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وستشهد زواج يتيمات.