عمرو خليل: توفير مصر اللقاحات ضد كورونا يدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال الإعلامي عمرو خليل إن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف توفير حياة جيدة للمواطنين وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من أجل أن يحصل المصريون على الجرعات مثل باقي شعوب العالم وسيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال الشهور المقبلة.

وأضاف «خليل» أثناء تقديمه برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إلى أن هناك ميزانية تقدر بـ 515 مليار جنيه لتطوير حياة ساكني الريف المصري ويشرف على هذه المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجري مقابلات كل أسبوع مع المسئولين من أجل التوقف على المستجدات.

وألمح خليل إلى أن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري يشارك فيه أكثر من 10 وزارات واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرى هي الأكثر فقرا ويتم حاليا التركيز على 1585 قرية من أجل تطوير البنية التحتية فيها.

وأشار إلى المبادرة تستهدف تحسين مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء وتوفير سكن كريم للبسطاء من خلال ترميم الأسقف وبناء منازل بالكامل، كما سيتم تطوير شبكات الكهرباء بـ 145 محافظة بتكلفة 175 مليون جنيه وفتح مراكز تأهيل ذوي الإعاقة خاصة أن 10.8% منهم غير متعلمين وإنشاء مدارس وفصول مجتمعية بقرى حياة كريمة لحد من التسرب المدرسي وتوفير قوافل طبية وصلت إلى مليوني أسرة وتمكين المرأة وتوصيل الألياف الضوئية في 51 مركزا وتحسين الاتصالات في القرى.