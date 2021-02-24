محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد علي

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع صيانة وترميم كوبري محمد علي الأثرى بالقناطر الخيرية، والمنفذ بتكلفة 1.7 مليون جنيه.

وتتم أعمال الترميم عن طريق الوحدة الإنتاجية لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، وتتضمن أعمال الترميم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.

كما تفقد المحافظ أعمال بدء رصف طريق عزبة الأهالي الواصل من الباجور بمحافظة المنوفية، إلى القناطر الخيرية بطول 2500م، بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق بإمكانية FDR الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60 % من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت بسمك 5 سم، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة، ومستشفى الحروق.

ورافق المحافظ في الجولة الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ واللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، ومحمد علام نائب رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية.

في سياق متصل، أعلن المهندس أشرف درويش، مدير رى القناطر الخيرية أنه جارى العمل على تطوير حديقة البحيرة بالقناطر، مع مراعاة التصميم الجمالى بها، والتي تبلغ مساحتها حوالى 5 أفدنة، موضحا أن الحديقة بها مسطح من النجيلة يتعدى الـ 12 ألف متر مربع، إلى جانب تنفيذ أكبر بحيرة صناعية بالقناطر الخيرية، والتى يتم استخدام المياه الجوفية بها بعيدا عن مياه النيل بطول حوالى 140 مترا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بحديقة عفلة، أشهر وأكبر تلك الحدائق بمسطح 13 فدانا، وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد علي القديمة والجديدة، وتطل على النيل بواجهة ساحرة بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة، التي يزيد عمر بعضها عن 100 عام، مثل التين البنغالي، كما تم الانتهاء من أعمال التطوير لحديقة النيل والتي تتميز بموقع فريد بمسطح 6 أفدنة وتقع على البر الأيسر لفرع رشيد أمام قناطر محمد علي القديمة والحديقة وتتميز بممشي أهل مصر بطول 500 م علي النيل، وهو أطول ممشى للحدائق على النيل.